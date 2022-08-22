Пхеньян, 22 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В КНДР раскритиковали Южную Корею и США за проведение совместных военных учений, назвав их «жалкой попыткой противостоять стране с ядерным оружием». Об этом сообщает северокорейское СМИ Ryomyong со ссылкой на заявление представителя Совета национального примирения.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

В статье отмечается, что несмотря на все предупреждения глава Южной Кореи Юн Сок Ёль объединился с США для проведения крупномасштабных совместных военных учений под названием «Ulchi Freedom Shield».

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В КНДР также назвали южнокорейского лидера «фанатиком конфронтации» и «виновником усиления напряженности, который хочет стать силой, реализующей стремление США к мировому господству, не задумываясь при этом о своем народе».

Отметим, что в КНДР довольно резко отреагировали на американо-корейские учения, начавшиеся 16 августа. 19 августа сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон раскритиковала президента Южной Кореи, назвав его «беспринципным человеком, который сегодня предлагает смелые инициативы, а завтра готовится ко вторжению в КНДР».

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