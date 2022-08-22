Чита, 22 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края и образовательные учреждения высшего образования региона заключили партнёрское соглашение о создании консорциума для встраивания вузов Забайкалья в процессы реализации на территории субъекта национальных проектов, утверждённых президентом России. Работа в рамках договора будет проводиться с учётом программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток» и реализации межвузовского кампусного проекта, сообщает 22 августа пресс-служба правительства региона.

ИА REGNUM Наука

В консорциум войдут пять вузов Забайкальского края: Забайкальский государственный университет, Читинская государственная медицинская академия, Читинский институт Байкальского государственного университета, Забайкальский институт железнодорожного транспорта и Забайкальский аграрный институт. Вместе они будут решать задачи в сфере координации подготовки кадров, проведения научных исследований, а также организации социокультурной деятельности молодёжи в соответствии с запросами правительства региона и в интересах жителей Забайкалья.

Соглашение, заключённое сроком на пять лет, подразумевает обмен сторонами имеющейся у них информацией относительно их общих интересов и проведение совместных консультаций. Конкретные виды и формы сотрудничества вузов будут обговариваться отдельно путём подписания дополнительных договоров.

«Создание консорциума позволит расширить возможности сотрудничества высших учебных заведений Забайкальского края, объединить их исследовательский потенциал, направив его на развитие региона и создание всех условий для реализации в крае инновационных проектов. Уверен, консорциум также будет способствовать развитию и укреплению диалога между научным сообществом и властью», — сказал председатель совета ректоров Забайкальского края, руководитель Забайкальского государственного университета Сергей Иванов.

Минобрнауки и Минвостокразвития России специально для трансформации дальневосточных вузов разработали единственный региональный трек в программе «Приоритет 2030» — «Приоритет 2030. Дальний Восток».

В рамках этой инициативы в университетах откроют уникальные образовательные программы с учетом специфики и потребностей региона, создадут исследовательские лаборатории и новые подразделения, работающие в том числе над проектами по импортозамещению.

По результатам финальной защиты проектов, которая запланирована на август 2022 года, будет создан пул из 10 дальневосточных вузов, которые войдут в программу «Приоритет 2030. Дальний Восток» и получат дополнительное финансирование.

Среди заявившихся на конкурсный отбор вузов — Забайкальский государственный университет, который разработал стратегические проекты, учитывающие потребности Забайкалья.

«Нами подготовлено два проекта. Первый касается создания и внедрения новых научно-технических разработок в реальный сектор экономики региона, второй проект носит социальный характер и направлен на создание молодежной среды, удовлетворяющей потребности молодого поколения.

Отталкиваясь от опыта вуза, ставшего кандидатом на участие в программе «Приоритет 2030», и учитывая имеющийся у ЗабГУ потенциал, мы можем говорить, что имеем все шансы на то, чтобы войти в число участников дальневосточного трека программы. Это даст новый толчок для развития университета и будет способствовать его достижениям на благо края», — отметил ректор ЗабГУ, депутат Думы городского округа «Город Чита» Сергей Иванов.

По словам вице-премьера правительства Забайкалья Татьяны Цымпиловой, участие ЗабГУ в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» позволит университету еще эффективнее работать на регион, обеспечивая социально-экономическое развитие территории и укрепляя ее кадровый и научно-технологический потенциал.

«Мы планируем мероприятия, которые позволили бы Забайкальскому краю позиционировать себя на территории Дальнего Востока как один из успешно развивающихся субъектов. Соответственно, все учебные заведения, которые находятся на территории региона, и все предприятия должны работать в одной большой команде.

Развитие территории не может идти отдельно от развития какого-то субъекта внутри него. Забайкальский государственный университет как одна из ведущих научных площадок края, имеющая достаточный потенциал, привлекая инициативных студентов — будущее нашего края, используя уже имеющиеся наработки, способен предложить такой проект, который позволит Забайкалью стать привлекательной территорией для жизни, учебы и работы», — сказала Татьяна Цымпилова.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Наука и университеты», проект по развитию высшей школы «Приоритет-2030» помогает с развитием исследований, разработок, инноваций, технологий и территорий. Ранее стало известно, что Дальневосточные вузы смогут получить дополнительную поддержку по программе «Приоритет-2030».

Теперь в правила проведения отбора вузов-участников добавлена отдельная группа критериев для дальневосточных университетов, что дает возможность каждому из них стать участником программы и позволит получать дополнительную поддержку государства в размере 50 млн рублей в год. Благодаря дополнительному финансированию, университеты смогут запустить новые образовательные программы с учетом специфики и потребностей регионов, создать современные исследовательские лаборатории и учебные подразделения.