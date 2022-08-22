Хельсинки, 22 августа 2022, 13:58 — REGNUM Выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту Росатома финская компания Fennovoima Oy подала в суд иск на общую сумму порядка €2 млрд. Об этом 22 августа сообщил исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.
В компании уточнили, что Fennovoima инициировала несколько арбитражных и других судебных разбирательств против различных компаний Росатома, потребовав возмещения убытков за задержки, а также невозможность реализации проекта и другие ситуации.