Хельсинки, , 13:58 — REGNUM Выступавшая заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви-1» по проекту Росатома финская компания Fennovoima Oy подала в суд иск на общую сумму порядка €2 млрд. Об этом 22 августа сообщил исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.

Росатом Em-group.ru

«В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее €2 млрд», — сказал он в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

В компании уточнили, что Fennovoima инициировала несколько арбитражных и других судебных разбирательств против различных компаний Росатома, потребовав возмещения убытков за задержки, а также невозможность реализации проекта и другие ситуации.