Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил четыре займа по льготным ставкам для промышленных предприятий города на общую сумму более 280 млн рублей. Среди получателей средств — предприятие по выпуску авиадвигателей, радиоэлектроники и судостроительный завод.

Цех СНСЗ Snsz.ru

Как сообщили 22 августа в пресс-службе Смольного, ведущему российскому разработчику газотурбинных авиадвигателей «ОДК-КЛИМОВ» одобрен заём на 50 млн рублей. Деньги будут направлены на приобретение комплектующих для производства двигателей ВК-2500 для российских вертолетов.

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В свою очередь, Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ), выпускающий как военные корабли, так и гражданские суда, получит заём в размере 70 млн рублей на закупку оборудования для увеличения производственных мощностей и модернизации производства.

«Сейчас предприятие работает над несколькими важными заказами, в том числе строит скоростные пассажирские катамараны, которые будут работать на маршруте Санкт-Петербург — Кронштадт», — отметили власти города.

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Крупный заём на сумму 115,5 млн рублей одобрен производителю радиоэлектронных компонентов — заводу «Реконд» — в целях увеличению производственных мощностей. Новое оборудование будет использоваться для изготовления многослойных керамических конденсаторов.

Наконец, компания «Безопасные Технологии» получит 45 млн рублей для модернизации действующего производства по изготовлению корпусных деталей редукторов. Предприятие реализует программу по импортозамещению для нефтегазовой, химической, судостроительной, станкостроительной и других отраслей.

«Необходимо поддержать предприятия, которые активно развиваются, наращивают производство, реализуют проекты по импортозамещению. Они вносят существенный вклад в укрепление экономики, создание рабочих мест и упрочение позиций города как одного из ведущих промышленных центров. Выгодные условия займов делают эту меру поддержки одной из самых эффективных и востребованных у производственных компаний», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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