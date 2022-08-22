Москва, 22 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Решение Минфина РФ закупать юань в рамках бюджетного правила для пополнения ФНБ вызвано необходимостью формирования валютных резервов и регулированием курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

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«До начала спецопеерации и введения санкций бюджетное правило играло важную роль в наполнении Фонда национального благосостояния (ФНБ) и обеспечении рыночного курса рубля. После введения санкций на золотовалютные резервы Банка России работа по бюджетному правилу была остановлена.

В сложившейся ситуации необходимо запустить новое бюджетное правило, которое позволит ослабить курс российского рубля и пополнять ФНБ уже осенью этого года. Для наполнения резервов предполагалось использовать китайский юань и другие валюты дружественных стран.

Однако в связи с их высокой волатильностью и малой долью на рынке наиболее вероятным кандидатом является китайский юань. Юани предполагается закупать на сверхплановые доходы бюджета.

Цену отсечения предполагается установить в $60 за баррель, объем добычи нефти на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки. Ранее, по старым правилам, приобретенная валюта направлялась в ФНБ. При падении цены нефти ниже уровня отсечения валюта из ФНБ продавалась на внутреннем рынке за рубли, которые направлялись в бюджет.

Последние месяцы доля юаня на валютном рынке продолжает расти. Объемы торгов китайской валютой в июле выросли почти вдвое, достигнув ₽890 млрд, а доля китайской валюты в общем объеме торгов приблизилась к 20%.

Юань стал третьей по объему торгов валютой в России. В последние дни июля и в начале августа объемы торгов юанем все чаще превышают результат евро. Вместе с тем, следует отметить, что использование юаня для целей ФНБ несет в себе ряд рисков.

Во-первых, юань может быть девальвирован в любой момент, поскольку его курс ориентирован на экспортную экспансию Китая и не заинтересован в укреплении. Поэтому, если Минфин начнет скупать юани на бирже для ослабления курса рубля, это не всегда будет влиять на курс рубля к доллару.

Во-вторых, валюта Китая подвержена геополитическим рискам — кризис в отношениях США и Китая мы сейчас наблюдаем. Тем не менее в отсутствии иных альтернатив использование юаня для ФНБ является подходящим», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России готовится в тестовом режиме начать покупки юани вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.

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