Оренбург, 22 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области бушует природный пожар. Горит сухая трава, камыш, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области травяной пожар

Пожар начался 22 августа в 14:08 по местному времени (12:08 мск). В ходе тушения пришлось наращивать силы и средства пожарных.

Сейчас борьбу с огнём ведут 14 пожарных расчётов ГУ МЧС России по Оренбургской области и близлежащих промышленных предприятий. Спасатели пытаются не допустить переход пламени на жилые дома.

Ликвидацию пожара осложняет сухая, жаркая погода и ветер. По предварительным данным, огнём повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, с начала 2022 года по состоянию на 19 июля в Оренбуржье произошло 1417 пожаров сухой растительности, а также 19 лесных пожаров. За сжигание сухой травы, мусора и разведение костров составлено 275 протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено 109 административных расследований и направлено 187 поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий в органы полиции.