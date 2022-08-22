Кострома, , 14:30 — REGNUM Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин высказался о необходимости отмены торжеств в День Костромы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Празднование Дня Костромы до пандемии Администрация Костромы

За последние двое суток в области выявили более 100 случаев COVID-19. В воскресенье, 21 августа медики зарегистрировали 104 заболевших. Сегодня, 22 августа их было 109.

«Пока вопрос об отмене массовых мероприятий не стоит. Но если будет фиксироваться более 300 случаев на 100 тысяч населения — это вызовет определённую озабоченность», — сказал Кокоулин.

Конкретные показатели заболеваемости, при которых область ждёт возвращение масочного режима, QR-кодов и запрет на проведение массовых мероприятий он не назвал, добавив, что в ближайшие две недели в регионе не ждут «тревожно высоких» цифр.

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