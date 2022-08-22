Калуга, 22 августа 2022, 14:40 — REGNUM О создании в Калуге первого в России федерального технопарка профобразования рассказал 22 августа на заседании правительства Калужской области министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра, технопарк профобразования станет организационной, научно-исследовательской, технологической площадкой для реализации инновационных проектов, которые способствуют развитию системы профтехобразования.
Интерес выпускников школ к освоению рабочих профессий и специальностей стабильно растет. За последние три года общая численность студентов увеличилась на 12%. В 2021-2022 учебном году в учреждениях профобразования обучались более 22 тысяч человек. Ежегодно набор по программам среднего профессионального образования составляет свыше семи тысяч человек, лицензируются новые профессии и специальности. Основными направлениями подготовки являются транспортные средства, информационные технологии, машиностроение, энергетика, архитектура и строительство, сельское хозяйство. С 2019 года на базе профессиональных образовательных организаций области создано 29 современных мастерских. На это из федерального бюджета было привлечено в виде грантов 128 млн рублей.
Планируется создать еще 32 мастерские на общую сумму 182,7 млн рублей. Одна из ключевых инициатив — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, сокращение сроков обучения. Участниками проекта являются потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования и предоставлять базу для формирования практических навыков студентов.
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