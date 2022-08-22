Калуга, , 14:40 — REGNUM О создании в Калуге первого в России федерального технопарка профобразования рассказал 22 августа на заседании правительства Калужской области министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство образования и науки Калужской области

По словам министра, технопарк профобразования станет организационной, научно-исследовательской, технологической площадкой для реализации инновационных проектов, которые способствуют развитию системы профтехобразования.

«Мы впервые внедряем такую новую модель организации учреждения. Это будет крупный региональный колледж с участием представителей реального сектора экономики и системным контролем со стороны федерального министерства. Создание технопарка запланировано на 2022–2024 годы. Он разместится на территории индустриального парка «Калуга-Юг» в непосредственной близости от крупных промышленных предприятий. Поэтапно, начиная с конца нынешнего года, здесь будет создано 47 мастерских по приоритетным направлениям подготовки, а в 2025 году совместно с Минпросвещения России завершится оснащение Технопарка новейшим учебно-производственным оборудованием», — отметил Александр Аникеев.

Интерес выпускников школ к освоению рабочих профессий и специальностей стабильно растет. За последние три года общая численность студентов увеличилась на 12%. В 2021-2022 учебном году в учреждениях профобразования обучались более 22 тысяч человек. Ежегодно набор по программам среднего профессионального образования составляет свыше семи тысяч человек, лицензируются новые профессии и специальности. Основными направлениями подготовки являются транспортные средства, информационные технологии, машиностроение, энергетика, архитектура и строительство, сельское хозяйство. С 2019 года на базе профессиональных образовательных организаций области создано 29 современных мастерских. На это из федерального бюджета было привлечено в виде грантов 128 млн рублей.

Планируется создать еще 32 мастерские на общую сумму 182,7 млн рублей. Одна из ключевых инициатив — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, сокращение сроков обучения. Участниками проекта являются потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования и предоставлять базу для формирования практических навыков студентов.

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