Томск, 22 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о заморозках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

По информации Томского гидрометцентра, 23–24 августа при прояснениях местами по региону температура опустится — 1°С.

«Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных возможной гибелью сельскохозяйственных культур», — отметили в ведомстве.