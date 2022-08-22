Уфа, , 14:00 — REGNUM Школа грэпплинга Джеффа Монсона откроется в башкирском городе Нефтекамск. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Показательные выступления. Единоборства Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что мастер смешанных боевых искусств посетил этот город в минувшие выходные. Он провел мастер-класс для молодых спортсменов, побывал на фестивале триатлона «Железный варяг», встретился с главой администрации города Нефтекамск Эльдаром Валидовым.

Отмечается, что во время встречи было принято решение об открытии филиала отделения грэпплинга спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Башкирии (Школа Джеффа Монсона) в городе Нефтекамск.

«Я уже не раз говорил, что мы будем открывать филиалы нашей школы не только в Уфе, но и в других городах и селах Башкирии. Потому что у детей, у взрослых, у всех желающих должна быть возможность заниматься и тренироваться», — приводит пресс-служба слова Монсона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон переехал в Уфу, где учит башкирских детей и подростков единоборствам.

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