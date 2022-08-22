Москва, 22 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Суд над неонацистами киевского режима в Мариуполе станет одним из этапов денацификации территории бывшей УССР. Об этом 22 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, показательный суд над неонацистами позволит вскрыть и показать всему миру преступления киевского режима.

«Денацификация — это и решение о проведении показательного суда над неонацистами. Если мы проведем суд и покажем доказательства, то мы сделаем серьезный шаг по денацификации [бывш. УССР]. Поэтому Зеленский и пытается блефовать, заявляет, что не будет проводить переговоров», — сказал Ходаковский.