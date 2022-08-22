Екатеринбург, 22 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Свердловской области температура воздуха поднялась до +25 градусов и выше. Уральцам по возможности следует оставаться дома, сообщает свердловское ГУ МЧС.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

При аномальной жаре сотрудники МЧС рекомендуют избегать перегрева тела, пить больше жидкости и держать закрытыми окна, выходящие на солнечную сторону. Также не следуют оставлять детей и животных в припаркованном автомобиле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аномальная жара в регионе сохранится до 26 августа. При этом прошлая неделя (15-21 августа) выдалась прохладной. Местами по области прошли дожди.