Увельский район, Челябинская область, 22 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Челябинской области после гибели двоих братьев в колодце на территории детского лагеря возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование дела взял на контроль глава управления Пётр Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 августа в Увельском районе. По предварительным, данным разнорабочий выполнял в колодце работы по очистке и потерял сознание. А затем его 17-летний брат пытался спасти его и сам погиб.