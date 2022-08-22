Берлин, 22 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Рецессия в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, становится все более вероятной, а инфляция продолжит ускоряться и может достигнуть пика на уровне более 10% осенью 2022 года. Такие выводы содержатся в опубликованном 22 августа ежемесячном отчете Немецкого федерального банка, как передает агентство Reuters.

Евро. Германия

Поскольку крупная промышленность Германии в значительной мере зависит от российского газа, она относится к числу наиболее уязвимых стран в случае прекращения поставок энергоносителей. Растущие расходы на газ уже сказываются на объемах производства в Германии, и ожидается, что их влияние будет только расти.

«Снижение экономического производства в зимние месяцы стало гораздо более вероятным, — заявил в отчете Бундесбанк — центральный банк страны. — Высокая степень неопределенности в отношении поставок газа этой зимой и резкое повышение цен, с большой вероятностью, окажут значительное давление на домохозяйства и компании».

Высокие цены на газ и его нехватка уже вынуждают Германию сокращать потребление, при этом сильнее всего страдают энергоемкие отрасли от металлургической до химической.

При этом растущая стоимость энергоносителей будет и далее приводить к повышению инфляции, и, вероятно, к осени она достигнет пика в 10%, что примерно в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка в 2% примерно в пять раз.

«В целом уровень инфляции может достичь 10% осенью, — говорится в отчете. — Риск роста инфляции высок, особенно в случае полного прекращения поставок газа из России».

Это, в свою очередь, повышает риск быстрого роста заработной платы, особенно с учетом рекордно низкого уровня безработицы, что может лишь закрепить высокую инфляцию, предупредил банк.