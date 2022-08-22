Баку, 22 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Главной целью всех спортивных организаций Азербайджана в ближайшее время должна стать подготовка к Летним Олимпийским играм 2024 года. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил 22 августа на встрече со спортсменами, показавшими лучшие результаты на завершившихся Играх исламской солидарности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Считаю, что сейчас главной целью всех спортивных организаций должна стать подготовка к Летним Олимпийским играм. Я уверен, что все спортивные структуры хорошо знают о своих обязанностях», — сказал Алиев.

Президент поблагодарил спортсменов за успехи и заявил, что это также стало возможно благодаря его вмешательству в дела ряда спортивных федераций. По мнению Алиева, в них «царил застой» и пришлось внести изменения.

Стоит отметить, что Азербайджан занял четвёртое место в общем медальном зачёте Игр исламской солидарности, прошедших в Турции. Азербайджанские спортсмены завоевали 39 золотых медалей, 44 серебряных и 50 бронзовых. Первое место было у Турции, второе — у Узбекистана, третье — у Ирана.