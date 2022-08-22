Воронеж, 22 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Пять миллионов тонн зерна превысил объём урожая, полученного воронежскими аграриями, по данным на 22 августа. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка пшеницы в полях

«К утру сегодняшнего дня аграрии Воронежской области собрали более 5 млн тонн зерна», — написал Гусев.

Он уточнил, что на данный момент обмолочено 72% от общей уборочной площади зерновых и зернобобовых. В сутки в регионе обрабатывают около 31 тысячи га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор заявлял, что в 2022 году в Воронежской области планируют получить не менее пяти миллионов тонн зерна. В 2021 году в Воронежской области урожай зерновых составил 4,2 млн тонн, в 2020 году был получен рекордный для региона урожай в шесть миллионов тонн.