Сана, , 09:01 — REGNUM На южные и центральные районы Йемена обрушились проливные дожди, нехарактерные для региона в это время года.

Молнии

Как сообщает Saba, вместе с дождями, в регион пришли сильные молнии, которые стали причиной смерти десятков человек. По данным журналистов, в провинциях Амран, Хаджа и Сана в результате ударов молний погибли и получили ранения 46 человек.

«Молнии ударили по отдельным районам провинции Хаджа, убив семерых жителей и ранив восемь человек. Шесть женщин погибли и 13 получили ранения в результате удара молнии, поразившей похоронную процессию в районе Хашид провинции Амран», — сообщает агентство

Ранее в ООН заявили о гибели 77 человек, ставших жертвами непогоды, которая обрушилась на Йемен в начале августа.