Брянск, 22 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности продлевается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На страже Брянска

Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, главы региона Александра Богомаза, жёлтый уровень устанавливается ещё на 15 суток с 14:00 22 августа.

Гражданам рекомендуют сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе спецслужб, следить за официальными сообщениями властей. Кроме того, жителей просят не принимать от незнакомых людей для транспортировки или на временное хранение коробки или предметы, а при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности действует в Брянской области с апреля 2022 года.