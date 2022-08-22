Москва, 22 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Российское интернет-издание TJ (TJournal) прекратит существование после 10 сентября, объявление о закрытии появилось на сайте и в телеграм-канале портала.

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«Наш проект закрывается. Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания «Комитет», которая владеет TJ, после начала Россией спецоперации по защите Донбасса потеряла существенную часть рекламной выручки.