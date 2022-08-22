Назрань, Ингушетия, 22 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Ингушетии произошла трагедия в городе Назрани — погиб ребенок. Его в собственном дворе придавило упавшим колесом от грузового автомобиля. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили 22 августа в пресс-службе регионального управления СКР.

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«16 августа 2022 года в дневное время малолетний житель республики, находясь на территории частного домовладения, где он проживал вместе с родителями, в результате падения колеса грузового автомобиля, прислонённого к стене дома, получил множественные травмы головы», — сообщили подробности происшествия в ведомстве.

Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской республиканской клинической больницы города Назрани, однако спасти его не удалось. Чтобы установить виновных в данном уголовном деле, следователи назначили экспертизу, допрашиваются родные погибшего несовершеннолетнего.