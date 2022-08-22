Томск, 22 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с детьми из города Брянка Луганской Народной Республики. Школьники проводят в Томске летние каникулы в рамках проекта «Университетские смены», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Администрация Томской области Томский губернатор встретился с школьниками из ЛНР

Встреча прошла в театре «2+Ку» после спектакля «Как исполняются желания». По словам главы региона, этот спектакль о самом главном в жизни — добре, дружбе, любви и взаимовыручке.

«Вы многое пережили, и мы переживаем вместе с вами. Но вы не одни, мы вместе, и всех нас ждет мирное будущее. А наша дружба на долгие годы. Мы готовы продолжать ее с большим удовольствием», — сказал он детям.

Владимир Мазур подарил школьникам подарки на память о Томской области, а те в ответ пригласили врио губернатора к себе в гости.

Напомним, в рамках программы «Свидание с Россией: новые горизонты. Томскими маршрутами», которая стартовала 1 июля, регион посетили 59 детей из городов Кировск и Марковка ЛНР.