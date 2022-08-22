Оренбург, 22 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года при пожарах погибли 52 человека. Среди жертв — один ребёнок, сообщили 22 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

61.mchs.gov.ru Пожар

По данным ведомства, за истекший период 2022 года в Оренбуржье произошло 3434 пожара. Из-за них травмы получили 59 человек, в том числе девять детей.

«И хотя общее количества пожаров в Оренбуржье снизилось на 47%, количество детей, которые получили термические ожоги тела, увеличилось на 50%», — отметили в ГУ МЧС по Оренбуржью.

Основными причинами пожаров названы неосторожное обращение с огнем (2297 случаев) и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования (596 пожаров).