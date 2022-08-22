Рига, 22 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум.

Больница

В настоящее время латвийское государство платит три евро за трехразовое питание в больнице, и за такие деньги столовые местных больниц отказываются кормить пациентов. Об этом сообщил местный портал bb. lv.

Министерство здравоохранения Латвии подсчитало, что к концу 2022 года года переплаченные расходы больниц могут составить 15 млн евро. Расходы увеличились как минимум в два раза, а кое-где и в четыре раза. Чтобы выжить, им придется пойти на непопулярные меры, отмечает издание.

Так, Елгавской городской больнице нужно будет найти не менее 300 000 евро, чтобы продолжать лечить пациентов. К концу сентября больница планирует отключиться от газового отопления и подключиться к централизованному отоплению, которое работает на древесной щепе. Все это позволит сэкономить затраты на электроэнергию на 30%, но если цена вырастет в четыре-пять раз, потребуется господдержка.

«В настоящее время государство платит три евро за трехразовое питание в больнице. За три евро наши столовые отказываются кормить пациентов. Поэтому необходимо думать о решениях», — сообщил председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс.

Поэтому не исключен вариант, при котором пациентов попросят доплачивать за обед.

«Конечно, мы сделаем все, чтобы пациент почувствовал это последним. Потому что это был бы самый крайний случай, и это могло бы нанести вред здоровью пациента и возможности выздоровления», — прокомментировал новость Карлис Смилга, председатель правления Елгавской городской больницы.