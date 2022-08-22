Москва, 22 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Спортивные результаты «Спартака» при Леониде Федуне не впечатляют, но бывшего президента клуба можно поблагодарить за вложение больших средств в команду. Об этом 22 августа заявил восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

«За то, что он делал для «Спартака», можно сказать спасибо. По спортивным моментам результаты, конечно, не впечатляют», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, Федун был владельцем и президентом «Спартака» с 2004 года. За это время команда выиграла чемпионом России в сезоне 2016/17, стала обладателем Суперкубка России (2017), а также кубка страны (2021/22).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лукойл» купил 100% акций «Спартака», после чего Федун покинул пост президента клуба.