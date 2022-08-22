Омск, 22 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 22 августа на заседании регионального правительства прокомментировал отставку главы областного минэнерго Антона Гаака.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков

По словам Буркова, решение об увольнении Гаака было принято по итогам расследования причин обрушения части пятиэтажного жилого дома на улице 20-го Партсъезда в Омске. Параллельно с этим был проведён анализ работы омского министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса, передаёт «12 канал».

«За недоработки в работе ведомства министр Антон Викторович Гаак освобождён от занимаемой должности», — заявил Бурков. Он призвал членов облправительства помнить о том, что «за системные ошибки надо отвечать».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение части жилого пятиэтажного дома на улице 20-го Партсъезда в Омске произошло 12 августа. Ранее жители этого дома неоднократно жаловались на его неудовлетворительное состояние, однако власти их не услышали.

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Об отставке Антона Гаака губернатор объявил 22 августа. Гаак возглавлял омское минэнерго с 2020 года. Свои полномочия он сложит 23 августа.