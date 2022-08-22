Москва, 22 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. По ряду признаков можно заключить, что киевский режим действительно готовит попытку некоего контрнаступления. Об этом 22 августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По его словам, Киев перемещает свои войска и не исключено, что накапливает силы для того, чтобы пойти в атаку.

«Ресурсы перемещаются. На каких-то направлениях активность снизилась — ресурс был переброшен, перемещён. [бывш. УССР] может пойти на авантюрный шаг и предпринять какие-то действия, которые они называют контрнаступлением. Но мы способны предпринять контрмеры, чтобы не дать развить [бывш. УССР] успех», — сказал Ходаковский.