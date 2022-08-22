Париж, , 13:40 — REGNUM Больничный центр South Francilien во Франции подвергся компьютерной атаке, которая серьезно нарушила деятельность центра, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хакеры, по данным полиции, потребовали выкуп в размере 10 миллионов долларов.

Эта атака делает «на время недоступным все программное обеспечение больницы, системы хранения и информационную систему, связанную с госпитализацией пациентов. Пациенты, уход за которыми требует доступа к технической платформе, перенаправляются в государственные больницы в Иль-де-Франс.

В апреле 2022 года кибератака на информационную систему Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) затронула девять учреждений, а в марте больница в Аяччо стала жертвой кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарменен представил некоторые статистические данные о причастности иностранцев к преступлениям.

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