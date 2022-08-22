Харьков, Украина, 22 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Масштабные проверки граждан проводятся в Харькове, оперативники киевского режима выявляют «сочувствующих России». Об этом сообщает 22 августа телеграм-канал «Иди и смотри».

Ssu.gov.ua СБУ

Людей проверяют на блокпостах, остановках общественного транспорта, в метро. Оперативники требуют документы и телефоны, в первую очередь их интересуют мессенджеры и галереи изображений. Ищут якобы корректировщиков и тех, кто настроен пророссийски.

«Однако это неплохой предлог для подавления любого инакомыслия, чем [киевская] власть и занимается с момента своего образования», — говорится в сообщении.

Ранее источники канала сообщали об отправке группы оперативников в Харьков для масштабной проверки граждан на «подписки и переписки». Прежде подобная полицейская акция с обысками в квартирах и блокировкой города проводилась в Николаеве.

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