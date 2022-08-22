Севастополь, 22 августа 2022, 13:40 — REGNUM Возможность организации дежурства дополнительных патрулей на улицах Севастополя поручил проработать губернатор города Михаил Развожаев. Вопрос обсуждался 22 августа на аппаратном совещании.
Он также добавил, что это поможет правоохранителям оперативно получать информацию о «непонятных машинах» и «непонятных людях».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города поручил установить указатели нахождения укрытий на территории города, подчеркнув, что город находится под надёжной защитой средств ПВО.