Севастополь, 22 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Возможность организации дежурства дополнительных патрулей на улицах Севастополя поручил проработать губернатор города Михаил Развожаев. Вопрос обсуждался 22 августа на аппаратном совещании.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Люди очень много писали, что готовы осуществлять, при необходимости, даже патрулирование — в ночное, дневное время. Здесь надо продумать, в формате ДНД, такая практика у нас была. Сейчас пока не готов сказать, в какой организационной форме это может работать. Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему», — цитирует «Новый Севастополь» Развожаева.

Он также добавил, что это поможет правоохранителям оперативно получать информацию о «непонятных машинах» и «непонятных людях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города поручил установить указатели нахождения укрытий на территории города, подчеркнув, что город находится под надёжной защитой средств ПВО.