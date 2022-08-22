Донецк, 22 августа 2022, 13:39 — REGNUM Из России в Донецк прибыли свежеотпечатанные школьные учебники — это более 200 тысяч экземпляров. Всего в наши школы до 1 сентября будет доставлено 2 513 097 учебников.
Министерство образования и науки ДНР совместно с Минпросвещения РФ, издательством «Просвещение», МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огромную работу для того, чтобы наши дети могли получать знания по новым учебникам, — сообщается на официальный телеграмм-канал председателя паравительства ДНР Виталия Хоценко.