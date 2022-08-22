Самара, 22 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Незаконный вывоз валюты в Турцию пресекли сотрудники таможенного поста в аэропорту Самары. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

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При проведении таможенного контроля на международном рейсе в ручной клади пассажира была обнаружена незадекларированная валюта в размере свыше 26 тысяч евро и 7,5 млн рублей.

«Гражданин проследовал «зеленым» коридором, тем самым заявив об отсутствии денежных средств, подлежащих таможенному декларированию. Пассажирская таможенная декларация ни им, ни членами его семьи не заполнялась», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств.

Вывоз из России иностранной валюты более десяти тысяч долларов США запрещён. Помимо этого, в соответствии с российским законодательством без декларирования разрешается провозить наличные денежные средства в рублях, но не более десяти тысяч долларов США в эквиваленте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарские таможенники предотвратили вывоз в Казахстан сотни тонн сахара.