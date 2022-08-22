Алжир, , 13:58 — REGNUM Национальная жандармерия Алжира объявила об аресте 13 человек, подозреваемых в причастности к лесным пожарам, охвативших ряд районов страны.

Лесной пожар

Как сообщает Algerie Presse Service, задержанные обвиняются в причастности к поджогам лесов в районах Эль-Тарф, Сук-Ахрас, Скикда, Беджая, Сетиф, Джиджель и Аннаба на востоке страны. В отношении задержанных проводится проверка.

Ранее власти страны были вынуждены зафрахтовать в России самолёт Бе-200, для тушения лесных пожаров в ряде регионов страны.

Правительство Алжира сообщает, что фермеры из провинции Гельма, которая больше всего пострадала от пожаров, в ближайшее время получат денежную компенсацию.