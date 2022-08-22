София, , 13:35 — REGNUM Действующий Совет министров Болгарии создал специальный штаб по преодолению возникшего в стране энергетического кризиса. Об этом 22 августа сообщает Болгарское национальное радио.

Согласно официальной информации, целью новой структуры является государственное регулирование цен на газ, свет и тепло, а также контроль над обеспечением безопасности поставок энергоносителей. В работе штаба будут принимать участие государственные регуляторы в сфере энергетики и представители Агентства национальной безопасности Болгарии. Кроме того, болгарские власти планируют подключить к деятельности штаба независимых экспертов.

Непосредственным руководителем нового органа назначен министр энергетики временного Кабмина Болгарии Розен Христов.

Напомним, ранее официальная София была вынуждена признать отсутствие запасов носителей, необходимых для обеспечения отопительного сезона 2022-го — 2023-го годов на всей территории Болгарии.