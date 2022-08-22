Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Следствие направило в суд ходатайство о заключении под стражу Николая Маркова, который принимал участие в избиении петербургского градозащитника Олега Мухина, фиксировавшего снос исторического здания. Об этом ходатайстве 22 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, Олег Мухин вёл съёмку работ по сносу флигелей особняка Салтыковой. Сотрудники организации, которая вела демонтаж, избили Мухина, а затем заставили его написать расписку о том, что Мухин не имеет претензий к нападавшим.

Градозащитник пострадал от действий двух мужчин. Одним из них является Николай Марков, второй соучастник избиения скрылся, поэтому его объявили в розыск. Личность третьего соучастника устанавливают.

Маркова обвиняют в причинении побоев и незаконном лишении человека свободы. В его отношении возбуждено дело по статьям 116, 127 УК РФ. В связи с этим следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мухин и другие градозащитники протестовали против сноса объекта культурного наследия — особняка Е. П. Салтыковой, 1845 года постройки, на Большой Морской улице, 51. В связи с этим сносом также возбуждено уголовное дело.