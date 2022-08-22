Чайковский, Пермский край, , 13:35 — REGNUM В Пермском крае на ходу загорелся автобус с пассажирами. Обошлось без жертв. Транспортное средства сгорело полностью, сообщают СМИ.

Сгоревший автобус

Инцидент произошёл 21 августа. Возле посёлка Плишкари в автобусе возникло возгорание. Водитель быстро среагировал и эвакуировал людей.

На место ЧП быстро приехали пожарные и служба скорой медпомощи. Пассажиров доставили сначала в Елово. Затем людей отправили в Чайковский — конченый пункт прибытия маршрутного автобуса.