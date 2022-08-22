Петропавловск-Камчатский, , 18:49 — REGNUM На Камчатке по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на популярном пляже появится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Халактырский пляж Цитата из instagram.com minprir kamchatka

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На средства гранта от Ростуризма на Халактырском пляже установят пандус, который поможет инвалидам спуститься к воде.

«Мы решили создать спуск к воде для людей с ограниченными возможностями, установив пандус. Халактырский пляж является визитной карточкой нашего региона, но условий для отдыха таким людям, к сожалению, нет», — прокомментировал получатель гранта от Ростуризма индивидуальный предприниматель Владимир Окатов.

Благодаря нацпроекту на пляже будут установлены купели и расширен номерной фонд. Это поможет сделать более комфортным круглогодичный отдых на популярном объекте.

«Мы участвуем в грантовых конкурсах не в первый раз. Но хотим выразить благодарность команде, которая поддерживала и консультировала нас на протяжении всего конкурса», — добавил Окатов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», внутренний туристический поток в РФ приближается к рекордным доковидным показателям, а занятость в индустрии восстановилась до 2,3 млн человек.