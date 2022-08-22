Москва, 22 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы департамента Центробанка России Дмитрия Рубинова, сообщили 22 августа в пресс-службе суда.

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Так, суд удовлетворил ходайство следствия, избрав в отношении Рубинова меру пресечения в виде ареста на два месяца с момента задержания.

Мужчина подозревается в растрате в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Рубинов занимал должность замначальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке РФ до 2011 года.