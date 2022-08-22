Клепиковский район, Рязанская область, 22 августа 2022, 13:34 — REGNUM Два населённых пункта по-прежнему находятся в зоне высокой опасности из-за природных пожаров в Рязанской области. Об этом 22 августа в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.
Руководитель находится в оперативном штабе. По его словам, за ночь ситуация серьёзно не изменилась, общая площадь, пройденная огнём, выросла незначительно. В зоне опасности находятся населённые пункты Ольгино и Голованово, откуда уже эвакуировали жителей. На подступах к посёлкам ведется борьба с огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры помогают основной группировке спасателей, а также направлены на посты слежения.
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