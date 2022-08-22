Ханты-Мансийск, , 13:32 — REGNUM Добровольцы Гуманитарного корпуса ХМАО подняли флаги Российской Федерации и Югры на въезде в Лисичанск (ЛНР). Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Скриншот видео департамента общественных и внешних связей ХМАО Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Волонтёры из Югры покрасили в триколор стелу на главной площади Лисичанска, где состоялось торжественное поднятие государственного флага России, которое сопровождалось гимном РФ.

Ранее, 9 августа, на территорию республик Донбасса было отправлено более 60 тонн гуманитарной помощи из Югры. С начала спецоперации жители ХМАО собрали для жителей ДНР и ЛНР уже более 390 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.