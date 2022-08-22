Увельский район, Челябинская область, , 13:31 — REGNUM В Челябинской области погибшими при чистке сливного колодца на территории детского лагеря оказались два брата. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Канализационный колодец

Им было 19 и 17 лет. По данным ресурса, старший работал в этом лагере вместе с матерью и по её просьбе решил чистить колодец, а к работе привлёк младшего брата.

Первым в колодец спустился старший брат. Но он был без средств защиты и по причине удушающих испарений потерял сознание. Младший бросился спасать его и тоже упал без сознания. Вскоре обоих нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 августа. Лагерь находится в Увельском районе.

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