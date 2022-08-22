Абу-Даби, , 13:29 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты заявили, что в течение нескольких дней их посол возобновит работу в Тегеране спустя шесть лет после того, как отношения между странами ухудшились, сообщает 22 августа The Guardian.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Посол Саиф Мохаммед аль-Зааби «в ближайшие дни приступит к исполнению своих обязанностей в посольстве ОАЭ в Исламской Республике Иран, дабы внести свой вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений», отмечается в заявлении эмиратского министерства иностранных дел, и этот шаг должен способствовать «общим интересам двух стран и всего региона».

В середине июля 2022 года советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш призвал к ослаблению напряженности в регионе и намекнул на возможное возвращение посла.

ОАЭ сократили свои связи с Ираном в 2016 году в знак солидарности с Саудовской Аравией, после того как иранские демонстранты, возмущенные казнью шиитского священнослужителя Нимра ан-Нимра в королевстве, напали на саудовское дипломатическое представительство в Тегеране.

Другие арабские страны Персидского залива, включая Кувейт, предприняли аналогичные шаги.

В начале августа Иран сообщил, что Кувейт направил в Тегеран своего первого посла с 2016 года.

В июле министры иностранных дел Эмиратов и Ирана провели телефонный разговор и обсудили укрепление связей, сообщили тогда государственные СМИ ОАЭ.

ОАЭ ранее заявляли, что арабские страны Персидского залива должны участвовать в «коллективной дипломатии» для достижения соглашения с Ираном.

Абу-Даби проводит политику сближения с бывшими региональными соперниками, включая Катар и Турцию, а Иран, с которым Эмираты сохранили прочные экономические связи, несмотря на ухудшение дипломатических отношений.

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