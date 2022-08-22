Сеул, , 13:31 — REGNUM Спустя два года и три месяца в Южной Корее возобновит свою работу Совет по правам человека в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чо Чун Хуна.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, первое заседание, в ходе которого члены совета ознакомятся с направлениями северокорейской политики правительства, состоится 25 августа.

Отметим, что Совет по правам человека в КНДР сформирован с целью укрепления межведомственного сотрудничества. Данный орган, в состав которого также входят представители внешнеполитического ведомства и министерства юстиций, начал свою работу в октябре 2016 года, однако с мая 2020 года заседания не проводились.

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