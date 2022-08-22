Москва, , 13:27 — REGNUM Киевские войска могут пойти в контрнаступление на освобожденный Россией Херсон. Об этом 22августа заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, несмотря на анонсирование этого шага, что с военной точкой зрения лишает контрнаступление эффекта неожиданности и значительно осложняет его, киевский режим все-таки может послать своих солдат в атаку на этом участке фронта.

«Мы предпочитаем к их заявлениям относится серьёзно. Нельзя недооценивать безумие нашего противника. Они исходя из политической конъектуры могут предпринять безумный шаг», — сказал Ходаковский.

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