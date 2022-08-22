Пермь, 22 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Самолёт совершавший рейс из Перми в Москву при посадке зафиксировал неопознанный объект, сообщает 22 августа телеграм-канал Aviaincident.

confused_me Самолет

При приземлении в аэропорту «Внуково» на лайнере сработала система предупреждений столкновения TCAS из-за неопознанной цели. Экипаж воздушного судна доложил об инциденте.

«Неопознанный объект пересек взлётно-посадочную полосу на большой скорости справа налево. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении.