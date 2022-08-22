Уфа, 22 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Два школьных автобуса с неисправной рулевой и тормозной системами выявили в Башкирии. Об этом 22 августа сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Фото уполномоченного по правам ребенка Школьный автобус

Он напомнил, что перед началом нового учебного года в республике специалисты проверяют техническое состояние школьных автобусов. Согласно данным на 15 августа, в Башкирии было проверено 510 школьных автобусов (35% от всего автопарка).

Севастьянов сообщил, что в результате специалисты выявили семь автотранспортных средств, которые не прошли технический осмотр, в Мечетлинском районе были выявлены два автобуса с неисправными тормозной и рулевой системами.

«Водители и ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, в Башкирии с 15 августа по 9 сентября 2022 года проходит акция, направленная на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием детей.