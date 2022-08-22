Ивановская область, 22 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Торфяной пожар тушат в Комсомольском районе Ивановской области, сообщили 22 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области Тушение торфяников

По информации спасателей, небольшие очаги тления торфа действуют в районе поселка Октябрьский.

«В настоящее время возгорания локализованы, подразделения Главного управления МЧС России по Ивановской области продолжают работу по ликвидации. По состоянию на 22 августа, наблюдается положительная динамика», — говорится в сообщении.

На ликвидации пожара работает девять единиц техники и 20 человек, привлечённых из населённых пунктов района, а также волонтёры.

Отметим, что ранее в Ивановской области продлили действие особого противопожарного режима до 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни наиболее сложная обстановка с пожарами наблюдалась в Рязанской области, где общая площадь возгораний превышала 6 тыс. га.