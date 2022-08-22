Москва, , 13:20 — REGNUM Законопроект об организации медицинских кабинетов в каждой российской школе подготовлен и направлен в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Он привел данные Минпросвещения, согласно которым медицинские кабинеты открыты лишь в 55% российских школ, 35% школ заключили договоры с различными медицинскими организациями, но там осмотр детей проводится нерегулярно.

Миронов отметил, что далеко не все медицинские кабинеты соответствуют современным требованиям и даже наличие медкабинета не означает, что в школе постоянно присутствует врач, медсестра или фельдшер, так как специалисты могут работать сразу в нескольких образовательных организациях и даже совмещать дежурство в школах с приёмом в поликлиниках.

«Ситуацию нужно срочно исправлять, и поэтому мы предлагаем открыть медицинские кабинеты в каждой российской школе. Это позволит остановить заболеваемость в детском возрасте», — сказал Миронов.