Рига, 22 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум.

Free-Photos Заморозки

С 29 августа Латвию настигнет мощный циклон, несущий прохладный воздух с севера. Об этом сообщил местный портал bb. lv со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Поэтому начало календарной осени в стране совпадает с повсеместным падением температуры с нынешних максимумов, воздух днем будет прогреваться не выше + 20 градусов, а ночью охлаждаться практически до нуля градусов. Осадки при этом маловероятны.

До конца августа в Латвии сохранится преимущественно жаркая погода, без осадков. Так, во вторник, 23 августа, температура воздуха согреется до +26…+31 градуса, местами столбик термометра может подниматься до +33 градусов. Минимальная температура ночью ожидается в пределах +12…+21 градуса. Будет дуть слабый ветер.