Пятигорск, Ставропольский край, 22 августа 2022, 13:19 — REGNUM В честь празднования Дня Государственного флага России состоялось массовое восхождение на гору Машук в городе Пятигорске Ставропольского края. В нем приняли участие 40 представителей молодежи из разных уголков России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые в настоящее время также являются участниками Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022».
Восхождение началось рано утром 22 августа. Поднявшись на гору, молодежь развернула флаг, символизирующий единство народа России. Как отметили участники акции из республик Донбасса, они совершили это восхождение «в благодарность о великой стране, признавшей республики и оказывающей всестороннюю помощь в налаживании мирной жизни».