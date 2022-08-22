Пятигорск, Ставропольский край, , 13:19 — REGNUM В честь празднования Дня Государственного флага России состоялось массовое восхождение на гору Машук в городе Пятигорске Ставропольского края. В нем приняли участие 40 представителей молодежи из разных уголков России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые в настоящее время также являются участниками Всероссийского молодёжного форума «Машук 2022».

Флаг России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Восхождение началось рано утром 22 августа. Поднявшись на гору, молодежь развернула флаг, символизирующий единство народа России. Как отметили участники акции из республик Донбасса, они совершили это восхождение «в благодарность о великой стране, признавшей республики и оказывающей всестороннюю помощь в налаживании мирной жизни».

«Находясь на «Машуке», мы чувствуем поддержку и от молодёжи со всех регионов страны — нас приняли здесь как родных братьев и сестёр. Этим восхождением мы хотим сказать «спасибо» всей России», — приводит слова одного из участников восхождения из Донбасса пресс-служба форума.